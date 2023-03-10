- Не знаю. Его либо испугали, либо ослепили прожектора. Человек, который два раза за карьеру ударил по воротам и сейчас забил гол месяца, удивил (смеется). Он у нас не бьет по воротам вообще. Был подсказ ото всех, ребята кричали: "Бей!". Он испугался и пробил, - приводит слова Воробьева "Матч ТВ".
23-летний белорус Кирилл Капленко, играющий на позиции опорного хавбека, в матче 19-го тура против "Сочи" (4:0) свои дальним ударом забил победный гол оренбуржцев. Это первый гол футболиста за карьеру в РПЛ. Всего на счету Кирилла 15 поединков в российском первенства. Кирилл пополнил состав "Оренбурга" зимой 2020 года. С того момента Капленко провел за оренбургский коллектив 73 встречи, в которых он сумел трижды поразить ворота соперников, так же смог отметиться 5 результативными передачами. Летом 2020 года футболист перебрался в "Оренбург" на постоянной основе, подписав договор до конца июня 2024 года. Отметим, что на счету опорника 2 игры за национальную команду Беларуси.
Игрок "Оренбурга" Воробьев – о голе Капленко: человек два раза за карьеру ударил по воротам и сейчас забил гол месяца
Российский полузащитник "Оренбурга" Дмитрий Воробьев высказался по поводу гола своего одноклубника Кирилла Капленко.
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