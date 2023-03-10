- Акинфеев попал в топ-50 лучших вратарей? Отлично! Акинфеев — один из лучших вратарей своей эпохи. Он заслуживает попадания в топ-списки.
Игорь Акинфеев, продолжающий выступать за московский ЦСКА, в котором он и начинал свою профессиональную карьеру, попал в список 50 лучших вратарей в истории по версии IFFHS. Голкипер армейцев занял в престижном рейтинге 47-е место. Кроме Акинфеева единственным россиянином в списке 50 лучших вратарей является Ринат Дасаев, занимающий 37-ю строчку.
Источник: "РБ Спорт"
Хиддинк: Акинфеев — один из лучших вратарей своей эпохи. Он заслуживает попадания в топ-50
Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк оценил попадание вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в список 50 лучших голкиперов в истории по версии IFFHS.
"СЭ"