- Что же, вот и настало время Башича. Верю, что он способен стать лидером "Оренбурга" и помочь команде подняться в топ-5 в чемпионате России. Я действительно в это верю, там собрался молодой состав, ими руководит отличный тренер, - приводит мнение агента "РБ Спорт".
Босниец Иван Башич, играющий на позиции атакующего хавбека, пополнил состав "Оренбурга" летом 2022 года. С того момента футболист провел за оренбуржцев 15 встреч, в которых ему удалось отметиться двумя забитыми мячами, а также он смог оформить 4 результативные паса. Вчера Башич поучаствовал в разгроме "Сочи" (4:0), оформив 1+1 по системе гол плюс пас. Иван был признан лучшим игроком матча. Контракт боснийца с "Оренбургом" рассчитан до конца июня 2025 года. В апреле Башичу исполнится 21 год.
Агент: верю, что Башич станет лидером "Оренбурга" и поможет команде подняться в топ-5 в РПЛ
Агент боснийского футболиста "Оренбурга" Ивана Башича Асхат Идризович поделился своей точкой зрения на прогресса игрока в этом сезоне.
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