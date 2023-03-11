Напомним, ранее Дзюба в отрицательных тонах высказался о Гениче и призывал его к мужскому разговору.
– Что скажу Дзюбе сегодня при встрече? Ну, привет, давай бей. Или что ты мне хотел сказать в лицо? Ты хочешь, чтобы я тебе то же самое сказал, что я сказал за спиной? Ты хочешь меня бить?
Что касается моих шансов в драке, то понятно, что он сильнее. Он натренированнее и мощнее. И кулак у него больше. И что дальше-то? Не побегу заявление писать точно, – цитирует Генича "РБ Спорт".
Заметим, что сегодня Генич никак не встретится с Дзюбой, поскольку несколько минут назад в Грозном на стадионе "Ахмат - Арена" стартовал матч между местным "Ахматом" и "Локомотивом". Нападающий "железнодорожников" вышел на поле с первых минут. Главным арбитром встречи определен рефери из Сочи Павел Кукуян.
Команда Михаила Галактионова отстает от спасительного 12-го места всего на три очка. В настоящий момент красно-зеленые занимают 13-ю строчку в таблице РПЛ в зоне стыковых матчей.
Генич: если встречу Дзюбу, скажу: "Привет, давай бей. Заявление писать не побегу"
Комментатор телеканала "Матч ТВ" Константин Генич признался, что скажет новичку "Локомотива" Артему Дзюбе при встрече.
Фото: "Матч ТВ"