– Думаю, в таких матчах и проявляется характер команды. Большое спасибо каждому в команде, колоссальный объем работы все проделали. Вы сами все видели. Полностью заслуженная победа. "Ахмат" – хорошая, тяжелая команда. Играют на больших нападающих, много фланговых передач. Наши защитники и вообще все ребята справились, им большое спасибо.
После второго удаления понял, что будет больше работы, будем окапываться. Сами понимаете, в турнирной таблице у нас каждый матч сродни финалу, поэтому любое очко на вес золота, тем более победа, – приводит слова Лантратова "Матч ТВ".
Московский "Локомотив", имея на двух игроков меньше, на выезде удержал победу над грозненским "Ахматом" в рамках 19-го тура чемпионата России. Встреча состоялась в столице Чеченской Республики на стадионе "Ахмат Арена" и завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0 (1:0). Уже на одиннадцатой минуте Сергей Пиняев вывел "железнодорожников" вперед. Спустя девять минут команда Михаила Галактионова осталась в меньшинстве после удаления за две желтые карточки защитника Станислава Магкеева. На этом злоключения "железнодорожников" не закончились, и на 60-й минуте был удален другой защитник Максим Ненахов.
Тем не менее, "Локомотиву" удалось выстоять вдевятером до финального свистка и добыть важную победу в Грозном - 1:0. Теперь на счету столичного клуба 19 баллов в 19-ти матчах. Они сравнялись по набранным очкам с "Пари Нижний Новгород", который перед нынешним туром занимал спасительную двенадцатую строчку в таблице РПЛ.
Лантратов – о победе вдевятером над "Ахматом": после второго удаления понял, что будет больше работы, будем окапываться
Голкипер "Локомотива" Илья Лантратов поделился впечатлениями от выездной победы вдевятером над "Ахматом" (1:0) в матче 19-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"