– В таких сложных матчах я бы сказал два слова: характер и достоинство. Да, у нас были ошибки, мы осознаем, я несу ответственность за них, потому что команда не может так легко пропускать. Тем не менее, команда с первой по девяностую минуту билась, и каждый из футболистов делал это. Я хочу поблагодарить ребят за их реакцию во втором тайме, потому что играть против соперника, который вдесятером стоит у своих ворот, сложно, – цитирует Абаскаля "Чемпионат".
11 марта "Спартак" в концовке дожал "Факел" на своем поле со счетом 3:2 в матче 19-го тура РПЛ. 31-летний Квинси Промес стал автором дубля в ворота гостей, записав на свой счет 101-й и 102-й голы за московскую команду. Теперь на его счету 100+50 очков по системе "гол плюс пас".
Автором решающего мяча незадолго до финального свистка стал Кристофер Мартинс. В роли ассистента выступил нападающий Александр Соболев. У гостей отличились Аппаев и Ребеи с пенальти. Эта победа позволила команде Гильермо Абаскаля набрать 39 очков и сократить отставание от лидирующего "Зенита" до пяти очков. "Факел" с 14 очками остался на четырнадцатом месте в таблице чемпионата России.
Абаскаль – о победе над "Факелом" в концовке: характер и достоинство
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль отреагировал на победу своей команды в домашнем матче 19-го тура РПЛ над "Факелом" (3:2).
Фото: ФК "Спартак"