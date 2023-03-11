- Как складывается ситуация с гражданством? Трудно сказать, без комментариев. Все знают, что я гражданин Нидерландов. На сегодня ситуация такая. Есть ли желание? Я уже россиянин, неважно с паспортом или без, - приводит комментарий Промеса "СЭ".
В 2014 году "Спартак" и "Твенте" договорились о переходе голландского нападающего Квинси Промеса в стан москвичей. Футболист защищал цвета столичного коллектива до лета 2018 года. Своими голами и ассистами Квинси сумел помочь "Спартаку" завоевать впервые за 16 лет золотые медали РПЛ. Летом 2018 году московский клуб продал Промеса в "Севилью". Из испанской команды голландец перебрался в "Аякс". Зимой 2021 года нападающий снова стал игроком "Спартака". Весной 2022 года игрок вместе с красно-белыми стал обладателем Кубка России. Всего за свою спартаковскую карьеру Промес провел 204 встречи, в которых ему удалось забить 101 мяч и оформить 50 голевых пасов. В этом сезоне на счету Квинси 20 голов и 9 ассистов в 27 встречах.
Промес: я уже россиянин, неважно с паспортом или без
Голландский футболист "Спартака" Квинси Промес высказался по поводу ситуации с получением гражданства РФ.
Фото: ФК " Спартак"