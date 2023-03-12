- Круто, если в сборной будет десять игроков "Спартака". Можно выпускать нас и играть. И ещё Квинси вызвать — в таком случае будет 11 человек (смеётся)! Это хорошо и для клуба, и для ребят, - приводит мнение Зиньковского "Чемпионат".
Атакующий фланговый полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский, как и еще 9 игроков московского клуба, попал в список расширенной заявки сборной России на предстоящие контрольные поединки в конце марта (Иран и Ирак). Ранее игрок уже вызвался в национальную команду, но так и не сыграл ни одного поединка за команду Карпина. В этом сезоне Зиньковский, перебравшийся летом 2022 года в столичный коллектив, провел 23 поединка во всех турнирах, в которых сумел отметиться двумя точными попаданиями и тремя голевыми пасами. В апреле Антону исполнится 27 лет.
Ранее сообщалось, что одноклубник россиянина Квинси Промес может получить паспорт гражданина РФ. Недавно стало известно, что голланду было отказано в выдаче гражданства из-за уголовного дела на родине.
Зиньковский: круто, если в сборной будет 10 игроков "Спартака". Можно ещё Промеса вызвать
Российский футболист "Спартака" Антон Зиньковский высказался по поводу расширенной заявки сборной России.
Фото: "Чемпионат"