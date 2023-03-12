- Квинси забил 100 голов за "Спартак". Могу ли представить, что забью столько же? Да. Я забью. Думаю, это дело времени. Через сколько лет? Я три года в "Спартаке". У меня 42 гола плюс незасчитанных штук шесть. Цели забить сто голов у меня нет, но к этой цифре все равно приду, - приводит комментарий Соболева "РБ Спорт".
Российский центрфорвард Александр Соболев присоединился к "Спартаку" зимой 2020 года. Чтобы забить свои 42 гола россиянину потребовалось провести 97 игр за коллектив из Москвы. Также в активе воспитанника барнаульского футбола 22 голевых паса за москвичей. В этом сезоне у Александра 9+7 по системе гол плюс пас. Игрок тратит на голевое действие примерно 193 игровые минуты. Всего за карьеру Соболев 88 раз поразил ворота соперников и оформил 29 ассистов в 207 поединках. Также в активе спартаковца 4 гола в 9 играх за национальную команду России. В двух предыдущих поединках против "Урала" (2:2) и "Факела" (3:2) судьи отменили два гола футболиста. 7 марта форварду исполнилось 26 лет.
Соболев: забью 100 голов за "Спартак". Это дело времени
Российский футболист "Спартака" Александр Соболев высказался о том, сможет ли он достичь отметки в 100 голов за москвичей.
Фото: ФК "Спартак"