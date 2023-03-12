- 100 голов за "Спартак" — это отличное достижение, конечно. Чего не хватило Промесу в "Севилье"? Думаю, что времени на адаптации. Он очень плохо встраивался в команду и в жизнь на новом месте, как казалось со стороны, - приводит мнение Рианчо "РБ Спорт".
Голландский нападающий Квинси Промес пополнил состав "Севильи" летом 2018 года. С того момента футболист провел за испанский коллектив 49 поединков во всех турнирах, в которых ему удалость отметиться тремя точными ударами а также оформить 9 голевых пасов. Голландец не являлся игроком стартовой обоймы "Севильи" и чаще выходил на футбольное поле со скамейки запасных. Летом 2019 года Квинси перебрался в "Аякс". А зимой 2021 года снова стал футболистом "Спартака". В это сезоне спартаковец набрал 29 очков (20 голов и 9 ассистентских действий) по системе гол плюс пас в 27 встречах. Игрок тратит на гол примерно 116 игровых минут.
Рианчо: чего не хватило Промесу в "Севилье"? Времени для адаптации
Экс-наставник "Спартака" Рауль Рианчо поделился мыслями, чего не хватило Квинси Промесу для того, что бы заиграть в "Севилье".
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