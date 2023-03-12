"Почему не удается возобновить результативность, которая была в первой части сезона? Бывают такие игры, не всегда забиваешь. Затишье перед штормом", - приводит слова Писарского Sport24.
Владимир Писарский в январе этого года перешел в "Крылья Советов". В осенней части сезона РПЛ 27-летний российский нападающий защищал цвета "Оренбурга" и выступал под фамилией Сычевой. На тот момент он забил 14 мячей и возглавлял бомбардирскую гонку чемпионата России. Однако после возобновления первенства Писарский еще ни разу не отличился результативными действиями. Всего в этом сезоне форвард отметился 19 забитыми мячами и двумя ассистами в 23 сыгранном матче.
Писарский - о матче с ЦСКА: бывают такие игры, не всегда забиваешь. Затишье перед штормом
Форвард "Крыльев Советов" Владимир Писарский прокомментировал свою голевую засуху в матчах РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"