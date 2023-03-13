– Я был уверен, что у него все получится. Со мной по выбору клуба он не связывался. Думаю, не пошло только из?за выбранной команды. На мой взгляд, тренер не участвовал в трансфере, не говорил руководству, нужен ему Дзюба или нет.
Потому что тот футбол, который проповедует Монтелла в "Адане", не подходит под качества Артема. Там игра заточена на трех быстрых нападающих, которые бегут за спину. Мы же знаем сильные качества Дзюбы, и у него было мало шансов заиграть, – цитирует Кудряшова "Матч ТВ".
После сезона-2021/22 в "Зените" Артем Дзюба не стал продлевать контракт и отправился на рынок свободных агентов. В августе 34-летний форвард заключил однолетний контракт с турецким клубом "Адана Демирспор". Дзюбе удалось отличиться уже в дебютном матче, забив мяч в ворота "Фенербахче". Однако затем его игровое время было резко лимитировано.
В общей сложности россиянин появился на поле в пяти встречах "Аданы" и больше не отмечался результативными действиями. В начале ноября клуб официально объявил о прекращении сотрудничества. В первой декаде февраля он стал игроком московского "Локомотива".
Кудряшов – о том, почему Дзюба не заиграл в Турции: думаю, не пошло из-за выбранной команды
Защитник "Антальяспора" Федор Кудряшов поделился мыслями, почему российский нападающий Артем Дзюба не заиграл в турецком "Адана Демирспор".
Фото: ФК "Адана Демирспор"