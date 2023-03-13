Матчи Скрыть

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алания
1 - 1 1 1
КубаньЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Жирона
23:00
АтлетикоНе начат
П1 3.75X 3.4П2 2.08

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Милан
22:45
СалернитанаНе начат
П1 1.28X 5.8П2 11
Реклама лига ставок Сделать ставку

Кудряшов – о том, почему Дзюба не заиграл в Турции: думаю, не пошло из-за выбранной команды

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Антальяспора" Федор Кудряшов поделился мыслями, почему российский нападающий Артем Дзюба не заиграл в турецком "Адана Демирспор".
Фото: ФК "Адана Демирспор"
– Я был уверен, что у него все получится. Со мной по выбору клуба он не связывался. Думаю, не пошло только из?за выбранной команды. На мой взгляд, тренер не участвовал в трансфере, не говорил руководству, нужен ему Дзюба или нет.

Потому что тот футбол, который проповедует Монтелла в "Адане", не подходит под качества Артема. Там игра заточена на трех быстрых нападающих, которые бегут за спину. Мы же знаем сильные качества Дзюбы, и у него было мало шансов заиграть, – цитирует Кудряшова "Матч ТВ".

После сезона-2021/22 в "Зените" Артем Дзюба не стал продлевать контракт и отправился на рынок свободных агентов. В августе 34-летний форвард заключил однолетний контракт с турецким клубом "Адана Демирспор". Дзюбе удалось отличиться уже в дебютном матче, забив мяч в ворота "Фенербахче". Однако затем его игровое время было резко лимитировано.

В общей сложности россиянин появился на поле в пяти встречах "Аданы" и больше не отмечался результативными действиями. В начале ноября клуб официально объявил о прекращении сотрудничества. В первой декаде февраля он стал игроком московского "Локомотива".


Локомотив Антальяспор Адана Демирспор Кудряшов Дзюба Чемпионат Турции
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Сафонов: не могу сказать, что уровень РПЛ снизился, все равно приходят сильные футболисты
Агент форварда "Ахмата" Конате: Мохамед точно восстановится к матчу против "Спартака"
Осинькин: новички "Крыльев Советов" не прошли еще полностью адаптацию
Журналист Орнштейн: Кейн готов продлить контракт с "Тоттенхэмом"
Агент: Азмун сыграет против сборной России
Юран – о победе "Спартака"над "Факелом": с командами выше классом проще, потому что они играют в футбол
Широков: "Химки" втянули "Зенит" в тот футбол, который был им выгоден, и чуть не отобрали очки 1
Суд отменил регистрацию нового контракта Гави с "Барселоной" 1
Официально: ЦСКА продлил контракт с Глебовым до 2026 года 2
Сборная России сыграет в чемпионате Центральной Азии с участием Ирана и Узбекистана. Что известно на данный момент
Канчельскис: российские судьи – слабейшие в Европе. Стоят по 5 минут, затягивают игру и все равно умудряются ошибаться 13
Гол Цараева принес "Алании" ничью в домашнем матче Первой лиги с "Кубанью"
Радимов – о судействе Фролова: можно сесть в центре поля с кофе или чем-то покрепче и оттуда свистеть, глядя в монитор 2
Мостовой – об акции теннисистки Потаповой: ничего страшного. Большинство в США не знает о существовании "Спартака" 4
Полузащитник "Спартака" Умяров перенес операцию. Срок восстановления составит 3 месяца 4