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Широков: "Химки" втянули "Зенит" в тот футбол, который был им выгоден, и чуть не отобрали очки

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Экс-полузащитник "Зенита" Роман Широков оценил победу своей бывшей команды над "Химками" (3:2) в домашнем матче 19-го тура чемпионата России.
Фото: "Матч ТВ"
– Удивило, что "Химки" почти отобрали очки у "Зенита", учитывая, что по ходу матча счет был 2:0. "Химки" молодцы, не опустили рук. Втянули "Зенит" в тот футбол, который был им выгоден, чуть не добыв необходимые очки. "Зенит" особо не напрягался, это было видно. Еще в первом тайме должны были насторожиться.

Легкое начало второго тайма с забитым мячом окончательно их расслабило. Пропустили два необязательных гола. Но это не умаляет достоинств "Химок", пытавшихся играть в футбол, который сами для себя наметили в этом матче. Практически добились хорошего результата, но чуть-чуть не хватило, – приводит слова гендиректора "Сатурна" "Чемпионат".

В это воскресенье сине-бело-голубые добились успеха в родных стенах над "Химками" со счетом 3:2. Малком отметился двумя голами. Днем ранее "Спартак" вырвал победу в драматичной концовке домашнего матча у "Факела" (3:2). В составе хозяев дубль оформил Квинси Промес, а автором решающего мяча на последних минутах стал Кристофер Мартинс. Благодаря этим результатам красно-белым удалось сохранить восьмиочковое отставание в таблице от лидирующего "Зенита".


Широков Зенит Химки
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