- Слухи о переходе в "Бешикташ"? Не хочу говорить о Турции. Я игрок футбольного клуба "Локомотив".
Напомним, прошедшей зимой "Бешикташ" и "Локомотив" провели несколько раундов переговоров по переходу полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова, однако российский клуб не устроила финансовая сторона потенциального трансфера, и переговоры завершились неудачей турецкой стороны. Зимой в СМИ появлялись слухи о переходе нескольких игроков сборной России в клубы чемпионата Турции.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Баринов - о возможном переходе в "Бешикташ": не хочу говорить о Турции. Я игрок "Локомотива"
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов заявил, что не думает о возможном переходе в турецкий "Бешикташ" и полностью сосредоточен на игре за российский клуб.
ТАСС