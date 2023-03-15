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Ежов: ЦСКА дал пощёчину "Крыльям". Будем делать всё возможное, чтобы им ответить в Кубке

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Полузащитник "Крыльев Советов" Роман Ежов заявил, что самарцы сделают все возможное, чтобы ответить ЦСКА за разгромное поражение.
ФК "Крылья Советов"
- ЦСКА дал пощёчину "Крыльям". В Кубке нам надо как-то ответить. Будем делать всё возможное, - приводит слова Ежова "Чемпионат".

12 марта "Крылья Советов" сыграли с ЦСКА на выезде в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Самарцы потерпели разгромное поражение 0:4. "Крылья" встретятся с армейцами еще два раза благодаря жеребьевке Кубка России, которая свела соперников в полуфинале Пути РПЛ. Первый матч между самарцами и москвичами пройдет уже сегодня, 15 марта, в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени. ответный матч запланирован на 5 апреля.


Кубок России Ежов Крылья Советов ЦСКА
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