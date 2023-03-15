– Я бы не сказал, что фарт пропал. Я много мячей на сборах забил за "Крылья". В Кубке России, в чемпионате еще успею. Не забил ЦСКА в прошедшем матче – забью в предстоящем. Я вообще не ставлю цели, сколько забить за сезон. Главное – победа команды.
Ситуацию с "Зенитом" и отступными не комментирую. У меня нет никаких целей. Перейти в более статусный российский клуб? Я не думаю об этом. Как будет, так и будет, – приводит слова Писарского "РБ Спорт".
В 17:30 мск в Самаре начнется первая полуфинальная встреча Пути РПЛ Кубка России между "Крыльями Советов" и ЦСКА. Финалист Пути РПЛ определится по сумме двух матчей. Отметим, что с первых минут на футбольном поле появится один из лучших бомбардиров РПЛ Владимир Писарский из "Крыльев Советов". На счету 27-летнего форварда четырнадцать голов в текущем розыгрыше чемпионата России. Этот показатель позволяет ему находится в Топ-3 гонки бомбардиров турнира.
Писарский – об отсутствии голов в РПЛ в 2023 году: не забил ЦСКА в прошедшем матче – забью в предстоящем
Нападающий самарских "Крыльев Советов" Владимир Писарский прокомментировал отсутствие голов в первых весенних турах чемпионата России.
Фото: ФК "Крылья Советов"