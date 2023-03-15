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Член совета директоров "Динамо" Гафин: отсутствие пенальти на Тюкавине – это смешно. Безобразие!

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Член совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин отреагировал на эпизод с неназначенным пенальти в кубковом матче с "Зенитом" (1:1, 5:4 по пенальти).
Фото: РФС
– Отсутствие пенальти на Тюкавине – это смешно. Или горечь, не знаю... Безобразие!, – приводит слова Гафина "СЭ".

Главным действующим лицом кубкового поединка между "Зенитом" и "Динамо" стал калужанин Евгений Кукуляк, который принял решение не назначать 11-метровый в ворота петербуржцев в эпизоде столкновения Клаудиньо и Тюкавина. Отметим, что рефери из Сочи Павел Кукуяна, сидевший на ВАР, не согласился с решение арбитра в поле и позвал его к монитору. Отметим, что президентом РФС является Александр Дюков, ранее работавший в Зените. Матч между командой Сергея Семака и москвичами проходил в Санкт-Петербурге.

Сама игра сложилась для динамовцев довольно удачно. Подопечные сербского специалиста Славиши Йокановича сумели обыграть Зенит в серии 11-метровых и прошли в полуфинал нижней сетки Кубка России. Голкипер гостей Игорь Лещук отбил два удара. Это первая победа "Динамо" над петербуржским коллективом в гостях с 2014 года (3:0 тех.поражение). Следующего соперника москвичей определит жребий.


Динамо Зенит Гафин Кубок России Кукуляк
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