- Я не знаю, какие есть вопросы по судейству, но фанатам "Динамо" надо что-то обсуждать. Здесь все вопросы к "Зениту". Первый тайм провели как-то слабо, команда втягивалась. Первый гол помог "Динамо". Конечно, хорошо играть против "Зенита" низко и контратаковать. Мне кажется, что "Зенит" включился слишком поздно. В конце второго тайма "Динамо" было физически посвежее, - передает слова Игонина "Чемпионат".
Матч второго этапа 1/4 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России "Зенит" - "Динамо" (1:1, пен. 4:5) завершился выходом гостей в следующий этап соревнования и окончательным выбыванием сине-бело-голубых из турнира. На 66 минуте при счете 1:1 произошел эпизод со скандальным судейским решением - главный рефери Евгений Кукуляк после личного видеопросмотра не назначил пенальти в ворота "Зенита" за удар полузащитника Клаудиньо по ноге нападающего Константина Тюкавина.
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Игонин - о вылете "Зенита" из Кубка: не знаю, какие есть вопросы по судейству, фанатам "Динамо" надо что-то обсуждать
Экс-полузащитник "Зенита" Алексей Игонин прокомментировал вылет сине-бело-голубых из Кубка России после поражения в серии пенальти с московским "Динамо" (1:1, пен. 4:5).
Фото: телеканал "Санкт-Петербург"