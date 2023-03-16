Каманцев: нас не устроило качество работы ВАР матча "Спартак" - "Урал" Жабченко, он останется без назначений в РПЛ

- Нас не устроило качество работы Жабченко, поэтому он не будет ВАР в матче "Пари НН" - "Торпедо" и какое-то время останется без назначений в РПЛ, - приводит слова Каманцева Matchtv.ru.
Российский рефери Анатолий Жабченко работал в роли видеоарбитра на первом матче 1/2 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России "Спартак" - "Урал" (1:1). На 24 минуте игры при счете 1:0 главный рефери Сергей Карасев проигнорировал эпизод с отмашкой защитника "Урала" Сильвие Бегича в лицо полузащитнику "Спартака" Кристоферу Мартинсу и продолжил игру. В ближайшей игровой паузе состоялись переговоры Карасева по радиосвязи с ВАР Жабченко, после которых главный арбитр не пошел к монитору для личного видеопросмотра, продолжив игру.
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Глава судейского департамента РФС Павел Каманцев высказался о работе видеоарбитра Анатолия Жабченко.
Фото: РФС