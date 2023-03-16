- Цепкий, корпусом хорошо работает. Но ничего выдающегося не заметил. Вообще не могу выделить никого из тех, против кого выходил. За семь минут против "Спартака" с Шамаром и Соболевым даже не соприкоснулся, - приводит мнение Мухина Sport24.
Российский центрфорвард Гамид Агаларов стал одним из открытий предыдущего сезона. Футболист сумел выиграть гонку голеадоров российского первенства. За 29 поединков Гамиду, который тогда защищал цвета "Уфа", удалось 19 раз отправить мяч в сетку соперников. Для того, чтобы совершить голевое действие Агаларову требовалось примерно 121 игровая минута. В летнее межсезонье россиянин принял решение сменить команду и перебрался в "Ахмат". С того момента его результативность снизилась. В 19 встречах за грозненский коллектив игрок набрал 3+2 по системе гол плюс пас.
Экс-защитник "Ростова" Мухин – об Агаларове: цепкий, корпусом хорошо работает, но ничего выдающегося не заметил
Бывший футболист "Ростова" Александр Мухин поделился мнением по поводу форварда "Ахмата" Гамида Агаларова.
Фото: ФК "Ахмат"