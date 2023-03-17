- Fan ID - это не такая проблема, чтобы так переживать. Если у тебя честные намерения и ты хочешь посмотреть футбол, то какие проблемы могут быть? Если вы переживаете за свои личные данные, то у вас везде их спрашивают и вы их и так даёте. Например, в банке требуют данные, полиция может запросить документы, поэтому какая вообще разница? Думаю, это мешает только хулиганам.
Карта болельщика или Fan ID - электронный документ, который требуется для посещения абсолютно всех матчей, проводимых в рамках Российской Премьер-Лиги с декабря 2022 года. Законопроект о данном документе вызвал волну недовольства болельщиков всех команд высшего дивизиона чемпионата России. Большинство активных фанатских группировок клубов РПЛ бойкотируют посещение матчей, на которых требуется Fan ID, а приходя на игры Кубка России, где карта болельщика не нужна, проводят акции против законопроекта.
Источник: Sport24
Божович: Fan ID - это не такая проблема, чтобы так переживать. Он мешает только хулиганам
Бывший главный тренер нескольких российских клубов Миодраг Божович выступил в поддержку законопроекта о Fan ID.
ПФК "Арсенал" Тула