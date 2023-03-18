– Очень рады, что победили, долго не могли забить. Была борьба, аутов было много у "Урала". Тяжело было с ними справиться, но мы это сделали. Под конец забили. Поздравляю "Динамо" с победой! Ранняя игра повлияла на нас, в первом тайме туда?сюда играли.
В перерыве тренер объяснял ошибки, корректировки, немного исправились. На второй тайм вышли с другим желанием. Говорили в раздевалке, что когда?то серия "Урала" закончится. Рады, что остановили их. В моменте с голом пошла длинная передача. Хорошо Гладышев поборолся, а я хладнокровно использовал этот момент, – цитирует Тюкавина "Матч ТВ".
18 марта московское "Динамо" на последних минутах вырвало победу у екатеринбургского "Урала" в выездном матче 20-го тура. Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 1:0 (0:0) в пользу гостей. Автором победного гола на 89-й минуте стал Константин Тюкавин. Таким образом, бело-голубым удалось прервать беспрецедентную 16-матчевую беспроигрышную серию "Урала" в чемпионате и Кубке России. В последний раз оранжево-черные проигрывали "Ахмату" в сентябре 2022 года.
Благодаря этому результату команда Славиши Йокановича закрепилась на четвертом месте в таблице, набрав 35 очков. "Динамо" опережает ЦСКА на три очка и отстает на три балла от замыкающего тройку лидеров "Ростова". У "Урала" 25 очков после 20-ти сыгранных туров и десятая строчка в чемпионате России.
Тюкавин – о победе над "Уралом": в первом тайме туда-сюда играли. Тяжело было с ними справиться, но мы это сделали
Форвард "Динамо" Константин Тюкавин прокомментировал победу над "Уралом" (1:0) в рамках 20-го тура РПЛ, которая прервала 16-матчевую беспроигрышную серию хозяев.
Фото: ФК "Динамо"