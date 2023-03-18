- Казарцев позвал Левникова посмотреть повтор правильно, футболист "Краснодара" не играл в мяч, была блокировка, а потом мяч отскочил в руку. Когда происходит блокировка, а потом мяч отскакивает в руку в неестественном положении, надо назначать пенальти. Левников ошибся, - приводит мнение Федотова "Чемпионат".
Сегодня "Локомотив" сумел обыграть "Краснодар" (3:2), проигрывая к перерыву 0:2. Победный гол на счету Артема Дзюбы. Это уже 3-я подряд победа коллектива из Москвы в рамках российского первенства. Столько же побед было за предыдущих 17 матчей . Примечательно, что в добавленное время к первым 45 минутам игры Артем не смог реализовать 11-метровый. Отметим, что перед этим эпизодом произошел другой момент, когда мяч попал в руку защитнику южан из Парагвая Хуниору Алонсо. Судья из Санкт-Петербурга Кирилл Левников проигнорировал данный эпизод. Находившийся на ВАР Василий Казарцев порекомендовал рефери пересмотреть момент, но даже просмотра видеоповтора арбитр своего решения не изменил.
Экс-судья Федотов: Левников должен был назначать пенальти в ворота "Краснодара" за игру рукой Алонсо
Бывший российский судья Игорь Федотов поделился своей точкой зрения на работу Кирилла Левникова в матче 20-го тура РПЛ между "Локомотивом" и "Краснодаром" (3:2).
Фото: "Чемпионат"