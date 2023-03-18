- Я понимаю (причины поражения), но не буду рассказывать об этом на камеру. Это должно остаться между нами, в команде. В первом тайме мы действовали лучше, контролировали ход игры, создавали больше шансов, больше моментов, забили два мяча. То, что произошло во второй половине, очень странно. Мы проведем разговор по этому поводу с командой, - приводит комментарий Ивича "Матч ТВ".
"Краснодар" удачно провел первые 45 минут против "Локомотива", забив команде из Москвы два мяча. Голами отметились Алонсо и Кордоба. Но во второй половине игры южный коллектив не смог удержать счет и уехал из "РЖД Арены" с 0 очков. Сначала защитник "быков" Сергей Волков отправил мяч в собственные ворота, а затем нападающие Максим Глушенков и Артем Дзюба принесли коллективу из Москвы победу.
Отметим, что игра первого круга между командами завершилась разгромной победой "Краснодара". Тогда команду возглавлял российский специалист Александр Сторожук. "Краснодар" в российском первенстве под руководством Ивича провел 3 встречи, в которых одержал всего 1 победу. Команда после 20 туров располагается на 7-й строчке, имея в своем активе 29 очков. В 21-м туре южане приедут в гости к одному из аутсайдеров лиги "Химкам".
Ивич: то, что произошло во второй половине, очень странно. Мы проведем разговор по этому поводу с командой
Наставник "Краснодара" Владимир Ивич поделился мыслями по поводу поражения от "Локомотива" (2:3) в 20-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"