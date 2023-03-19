- Игроки у "Ростова" опытные. Видят, что каждый толчок из подзорной трубы рассматривается. Кричат так, будто что?то случилось. Это футбол, а не балет. Нужно поднимать уровень борьбы, сейчас на это смотреть тошно. Люди ноги поджимают — пенальти. Скоро просто до штрафной дойти можно будет, чтобы фол заработать. Мы после удаление перестроились. И играли достойно, - приводит мнение Гогниева "Матч ТВ".
"Химки" не очень удачно начали весеннюю часть российского футбольного сезона. За три тура набрано всего 1 очко - ничья с "Факелом" (1:1). В предыдущем туре химчане на последних минутах проиграли "Зениту" (2:3). А сегодня также потерпели поражение в матче с "Ростовом" (0:1). Отметим, что исход встречи решил назначенный 11-метровый за фол на форварде ростовчан Николае Комличенко. Всего подмосковный коллектив под руководством уроженца Владикавказа провел 13 поединков в РПЛ, в которых одержал всего 1 победу над "Оренбургом" (2:0). Также на счету "Химок" 9 поражений. По итогам 20 туров команда имеет в своем активе 13 очков и располагается на 15-й строчке. В 21 туре команда Гогниева на домашней арене сыграет с "Краснодаром".
Гогниев: у "Ростова" опытные игроки. Видят, что каждый толчок из подзорной трубы рассматривается. Это футбол, а не балет
Наставник "Химок" Спартак Гогниев прокомментировал итоги поединка 20-го тура РПЛ против "Ростова" (0:1).
Фото: РИА Новости