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Карпин – о количестве 11-метровых у "Ростова": по мне, еще три-четыре пенальти не поставили

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Наставник Ростова Валерий Карпин поделился мыслями по поводу количества пенальти, которые заработала его команда.
Фото: "СЭ"
- Гогниев удивился тому, сколько пенальти ставят "Ростову"? По мне, еще три-четыре пенальти не поставили. Сегодня судья тоже не поставил, но его подозвал VAR. Такое количество пенальти связываю именно с ВАР. Те моменты, которые судьи раньше не видели, теперь видят. Любое касание в штрафной. Но сегодняшний пенальти не видел, не смотрел еще. – приводит мнение Карпина "Матч ТВ".

"Ростов" сумел одержать 2-ю победу подряд в рамках российского первенства. Как и в матче предыдущего тура против Пари НН (2:1), сегодня триумф над "Химками" (1:0) донскому коллективу принес 11-метровый штрафной удар, который был уверенно исполнен защитником ростовчан Максимом Осипенко. Для южан этот пенальти стал 13-м в текущем сезоне. Они лидируют по этому показателю. В последних 4 тура "Ростов" пробил 3 пенальти. При этом в матче против "Зенита" (1:3) судья, по мнению Карпина, не поставил 11-метровый в ворота петербуржцев.

Победа над химчанами позволила команде Карпина набрать 41 очков и выйти на 2-е место, опередив "Спартак". Отставание от "Зенита", идущего на 1-й строчке, составляет 7 баллов. Следующий поединок команда с берегов Дона проведет на своей домашней арене, где примет аутсайдера лиги "Торпедо".


Карпин Ростов Химки
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