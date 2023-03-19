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Талалаев – о ситуации с Михайловым: будем подавать протест

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Наставник "Торпедо" Андрей Талалаев высказался по поводу ситуации с хавбеком "Пари НН" Ярославом Михайловым.
Фото: "Матч ТВ"
- Мы не доносили эту информацию до футболистов. Конечно, мы знаем. В перерыве решали, как из 0:1 сделать 2:1. Безусловно будем подавать протест. Мы не прижаты, а впечатаны в стену. В любой шанс будем цепляться зубами. – приводит слова Талалаева "Матч ТВ".

Сегодня "Торпедо" в Нижнем Новгороде сумело увезти одно очко во встрече с "Пари НН" (1:1). Для москвичей это 2-я ничья в весенней части сезона. Ранее коллектив из Москвы поделил очки с "Краснодаром" (2:2). По данным СМИ, за нижегородцев сыграл футболист, который не имел права принимать участия в матче. Источник сообщает о том, что российский хавбек Ярослав Михайлов, ранее защищавший цвета "Зенита-2", должен был пропускать игру, так как имеет на своем счету 4 предупреждения. Московский коллектив ушел на паузу из-за матчей сборный, имея в своем активе 8 очков. Команда по-прежнему 16-я. В 21-м туре команда Талалаева приедет в гости к "Ростову".


Талалаев Михайлов Нижний Новгород Торпедо
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