- Мы не доносили эту информацию до футболистов. Конечно, мы знаем. В перерыве решали, как из 0:1 сделать 2:1. Безусловно будем подавать протест. Мы не прижаты, а впечатаны в стену. В любой шанс будем цепляться зубами. – приводит слова Талалаева "Матч ТВ".
Сегодня "Торпедо" в Нижнем Новгороде сумело увезти одно очко во встрече с "Пари НН" (1:1). Для москвичей это 2-я ничья в весенней части сезона. Ранее коллектив из Москвы поделил очки с "Краснодаром" (2:2). По данным СМИ, за нижегородцев сыграл футболист, который не имел права принимать участия в матче. Источник сообщает о том, что российский хавбек Ярослав Михайлов, ранее защищавший цвета "Зенита-2", должен был пропускать игру, так как имеет на своем счету 4 предупреждения. Московский коллектив ушел на паузу из-за матчей сборный, имея в своем активе 8 очков. Команда по-прежнему 16-я. В 21-м туре команда Талалаева приедет в гости к "Ростову".
Талалаев – о ситуации с Михайловым: будем подавать протест
Наставник "Торпедо" Андрей Талалаев высказался по поводу ситуации с хавбеком "Пари НН" Ярославом Михайловым.
Фото: "Матч ТВ"