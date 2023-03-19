- В первом тайме сыграли плохо. Очень много ошибок в простых передачах. ЦСКА быстрее приспособился к полю. Много неточных передач, борьбы, футбола сегодня было немного. Во втором тайме перестроили игру, были гораздо надежнее и ближе к забитому мячу. Рикошет сыграл против нас. Была пара моментов в конце. Но чтобы набирать очки, надо забивать, – поделился своим мнением Семак на пресс-конференции, которую процитировал "Зенит" на своем сайте.
Сегодня "Зенит" впервые проиграл в рамках РПЛ с ноября 2022 года, уступив ЦСКА. Тогда клуб с берегов Невы у себя дома потерпел поражение от "Ахмата" (1:2). В первые 45 минут игры столичный коллектив имел ряд голевых моментов, но не смог конвертировать их в гол. "Зенит" же мог похвастаться только опасным ударом Матео Кассьерры. Три очка москвичам принес точный удар Федора Чалова. Армейский клуб сумел обыграть Зенит впервые с 2018 года. Также клуб прервал 5 матчевую серию поражений в матчах с действующим чемпионам. Теперь "Зенит" имеет отрыв от ближайшего преследователя, которым является "Ростов", в 7 баллов. В 21-м туре петербуржцы сыграют с "Уралом" на домашней арене.
Семак - о поражении от ЦСКА: футбола сегодня было немного
Наставник "Зенита" Сергей Семак поделился своими соображениями по поводу поражения от ЦСКА (0:1) в матче 20-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"