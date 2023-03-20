- Сейчас уже не думаю о непопадании в сборную России. Впереди три дня выходных — чилл. Затем готовимся к матчу с 2DROTS. Всё отлично.
Напомним, Федор Чалов попал в расширенный список сборной России на мартовские матчи с Ираном и Ираком, однако в окончательном составе нападающего ЦСКА не оказалось. Армейцы в паузу, связанную с международными матчами, проведут товарищескую встречу с командой Медиалиги 2DROTS. В последней игре ЦСКА перед перерывом Чалов отметился забитым мячом в ворота "Зенита".
Источник: "Чемпионат"
Чалов - о непопадании в сборную России: впереди три дня выходных — чилл
Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал свое непопадание в окончательный состав сборной России на мартовские матчи.
"Чемпионат"