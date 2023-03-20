В стартовом составе красно-белых в феврале и марте несколько раз выходило всего несколько легионеров.
– Никогда не разделял оптимизма и восторга, который приписывали Абаскалю за то, что играют преимущественно россияне. Какая вообще разница? Если у меня человек играет хорошо и сильнее другого, то при чем здесь его паспорт? Играют сильнейшие. Поэтому не нужно притягивать эти вещи и выдавать их за чистую монету, – цитирует Мостового "РБ Спорт".
На кубковый матч против "Локомотива" Гильермо Абаскаль впервые не выставил ни одного иностранного футболиста. В последнем туре на стадионе "Газовик" в основе "Спартака" на поле появилось девять россиян. Это не спасло красно-белых от поражения в выездной встрече от "Оренбурга" (0:2). Этим проигрышем москвичи серьезно осложнили себе задачу в борьбе за чемпионство в РПЛ. Отрыв от лидирующего "Зенита" по-прежнему насчитывает восемь очков.
Мостовой: никогда не разделял оптимизма и восторга, который приписывали Абаскалю за то, что играют в основном россияне
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой признался, что не понимает восторгов от ставки Гильермо Абаскаля на игроков с отечественными паспортами.
Фото: ФК "Спартак"