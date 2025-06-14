"Готов стать тренером в клубе РПЛ? Я давно готов. 30 лет в футбол играл. Но на любой вариант не соглашусь. Были случаи, когда предлагали, но я отказывался? Нет, пока нет. Если ЦСКА позовет? Будем разговаривать", - цитирует Мостового "Матч ТВ".
Напомним, в минувший понедельник, 9 июня, московский ЦСКА объявил об уходе главного тренера команды Марко Николича. Сегодня, 14 июня, 45-летний сербский специалист возглавил греческий клуб АЕК.
В марте бывший полузащитник испанской "Сельты" и сборной России Александр Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории "А".
Мостовой: если ЦСКА позовет, будем разговаривать
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой рассказал, что готов работать в клубе РПЛ.
Фото: РФС