- Нам бы российского тренера. Что мы зациклились на иностранных специалистах? Есть Сережа Игнашевич, наш воспитанник. Хорошо работал в "Балтике", да, вылетел с ней, но команда хорошо играла. Мне кажется, что если опять подберем какого-то иностранца, то будет провал.
Напомним, ранее итальянский журналист Джанлука ди Марцио сообщил, что Фабио Каннаваро может возглавить московский ЦСКА. По данным источника, президент "армейцев" Евгений Гинер лично настаивает на кандидатуре бывшего защитника сборной Италии и мадридского "Реала".
Последним клубом в тренерской карьере Каннаваро было загребское "Динамо". В Хорватии итальянский специалист проработал с декабря 2024 по апрель 2025 года. Ранее он возглавлял "Удинезе", "Беневенто", сборную Китая и ряд других клубов.
Источник: "Матч ТВ"
Пономарев - о возможном приходе Каннаваро в ЦСКА: если опять подберем какого-то иностранца, будет провал
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на информацию о возможном назначении главным тренером "армейцев" Фабио Каннаваро.
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