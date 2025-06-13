По информации источника, Карел Герартс является одним из кандидатов на пост главного тренера ЦСКА, сейчас бельгийский специалист пребывает в статусе свободного агента.
Последним местом работы Карела Герартса был немецкий "Шальке", также он работал в бельгийском "Юнионе". Сообщалось, что бельгиец может возглавить французский "Реймс".
Напомним, что ранее ЦСКА объявил об уходе Марко Николича с поста главного тренера. Сообщалось, что в ближайшее время сербский специалист может продолжить работу в греческом АЕКе.
Источник: "Чемпионат".
"Чемпионат": экс-тренер "Шальке" Герартс является кандидатом на пост главного тренера ЦСКА
Бельгийский специалист Карел Герартс может стать главным тренером ЦСКА.
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