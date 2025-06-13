"Чемпионат": экс-тренер "Шальке" Герартс является кандидатом на пост главного тренера ЦСКА

Бельгийский специалист Карел Герартс может стать главным тренером ЦСКА.
Фото: GETTY IMAGES
По информации источника, Карел Герартс является одним из кандидатов на пост главного тренера ЦСКА, сейчас бельгийский специалист пребывает в статусе свободного агента.

Последним местом работы Карела Герартса был немецкий "Шальке", также он работал в бельгийском "Юнионе". Сообщалось, что бельгиец может возглавить французский "Реймс".

Напомним, что ранее ЦСКА объявил об уходе Марко Николича с поста главного тренера. Сообщалось, что в ближайшее время сербский специалист может продолжить работу в греческом АЕКе.

Источник: "Чемпионат".

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