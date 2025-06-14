"15 команд - хуже не придумаешь. Рваный тренировочный ритм", - передает слова Медведева "СЭ".
По результатам минувшего сезона "Химки" заняли двенадцатое место в турнирной таблице РПЛ. Однако подмосковному клубу было отказано в получении лицензии на следующий сезон. Решение о том, кто заменит команду в чемпионате России должен принять Российский футбольный союз. Клубы поддержали кандидатуру "Пари НН", который в стыковых матчах уступил "Сочи".
"Хуже не придумаешь". В "Зените" высказались против 15 команд в РПЛ
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался о ситуации с количеством клубов РПЛ на будущий сезон.
Фото: ФК "Зенит"