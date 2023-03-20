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Вратарь "Краснодара" Сафонов – о состоянии здоровья: просто приболел. Еще один – два дня, и буду полностью готов

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Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов опроверг информацию о том, что он заразился коронавирусной инфекцией.
Фото: ФК "Краснодар"
– Сейчас уже все в порядке. Было плохое самочувствие, но я так понимаю, что это был не коронавирус. Он за два дня не проходит. Просто приболел. Не знаю, откуда пошла информация по Telegram?каналам. Как видите, я здесь и со мной все в порядке. Как себя чувствую? Где-то на 90%. Еще один – два дня, и буду полностью готов, – приводит слова Сафонова "Матч ТВ".

Напомним, инсайдер Иван Карпов проинформировал о том, что вратарь сборной России Матвей Сафонов заразился ковидом, из-за чего был вынужден пропустить игру 20-го тура РПЛ с "Локомотивом" (2:3) и товарищеский матч национальной команды России в Тегеране, запланированный на 23 марта. Впрочем, 24-летний уроженец Ставрополя лично присутствовал на последней игре "быков" в Москве.

"Краснодар" в отсутствие Сафонова упустил победу в выездной встрече с "Локомотивом" (2:3), ведя с преимуществом в два мяча к перерыву. Автором решающего гола стал новичок"железнодорожников" Артем Дзюба.


Сафонов Краснодар Сборная России
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