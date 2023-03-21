- Что общего между Карпиным, Йокановичем и Сульшером? Общее — характер. У каждого из них троих — сильные характеры. В чем это выражается? В том, что, когда они говорят, ты и все остальные игроки затыкаются и слушают. И мне это нравится.
Матиас Норманн работал под руководством бывшего главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннара Сульшера, когда играл за норвежский "Мольде". Примечательно, что после этого и тренер, и игрок перешли в клубы чемпионата Англии. Под руководством Валерия Карпина Норманн играл за "Ростов", а со Славишей Йокановичем работает сейчас в московском "Динамо", в котором находится в аренде до конца сезона из ростовской команды.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Норманн: у Карпина, Йокановича и Сульшера сильные характеры. Когда они говорят, все затыкаются и слушают
Полузащитник "Динамо" Матиас Норманн сравнил Уле-Гуннар Сульшера с Валерием Карпиным и Славишей Йокановичем.
ФК "Динамо"