Норманн: у Карпина, Йокановича и Сульшера сильные характеры. Когда они говорят, все затыкаются и слушают

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Полузащитник "Динамо" Матиас Норманн сравнил Уле-Гуннар Сульшера с Валерием Карпиным и Славишей Йокановичем.
ФК "Динамо"
- Что общего между Карпиным, Йокановичем и Сульшером? Общее — характер. У каждого из них троих — сильные характеры. В чем это выражается? В том, что, когда они говорят, ты и все остальные игроки затыкаются и слушают. И мне это нравится.

Матиас Норманн работал под руководством бывшего главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннара Сульшера, когда играл за норвежский "Мольде". Примечательно, что после этого и тренер, и игрок перешли в клубы чемпионата Англии. Под руководством Валерия Карпина Норманн играл за "Ростов", а со Славишей Йокановичем работает сейчас в московском "Динамо", в котором находится в аренде до конца сезона из ростовской команды.

Источник: "Спорт-Экспресс"


Сульшер Карпин Йоканович Динамо Норманн
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