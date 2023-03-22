Матчи Скрыть

Реклама лига ставок Сделать ставку

Агент Лички: Марцел не мог подвести "Оренбург", "Краснодар" выбрал Ивича. Кто выиграл, а кто проиграл – покажет время

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Сергей Новиков, агент главного тренера "Оренбурга" Марцела Лички, объяснил, почему чешский специалист зимой не возглавил "Краснодар".
Фото: ФК "Оренбург"
– Обе стороны были заинтересованы в сотрудничестве. Но в итоге Марцел решил, что он должен весь трехлетний цикл отработать в "Оренбурге". Не мог подвести президента, спортивного директора, своих помощников и игроков. Посчитал, что он должен остаться здесь до конца сезона. Инициатива исходила именно от него. В итоге "Краснодар" сделал выбор в пользу Ивича. Кто выиграл, а кто проиграл в этой ситуации – покажет только время, – приводит слова агента "СЭ".

45-летний чешский специалист Марцел Личка возглавил "Оренбург", выступавший на момент его прихода в Первой лиге, в августе 2020 года. Неделю назад стороны договорились о продлении контракта до конца сезона-2023/24. Текущий сезон стал дебютным для Лички в элитном дивизионе чемпионата России. Его команда выиграла 50% проведенных матчей, добившись десяти побед по итогам двадцати сыгранных туров РПЛ.

Благодаря победе в минувший уик-энд над московским "Спартаком" (2:0) "Оренбург" взобрался на седьмую позицию в турнирной таблице, заработав 31 очко. При этом отставание от четвертого места составляет всего четыре балла. В общей сложности в нынешней кампании южноуральцы выиграли 13 из 26-ти матчей и однажды сыграли вничью.


Оренбург Краснодар Личка Ивич
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Юран – один из кандидатов на пост главного тренера "Торпедо. Имя нового наставника команды объявят 25 марта 1
Полузащитник "Химок" Гбане: уверен точно, мы не вылетим. Обещаю всем, что так и произойдет!
Тукманов: игра "Торпедо" при Талалаеве менялась в лучшую сторону. Его уход мне непонятен 1
Норвежский журналист: Хайкин уже легенда клуба, он может стать Акинфеевым в "Буде-Глимте" 1
Быстров – о переходе в АФК: если уж так вышло, что Европа повернулась к нам задней точкой, то нужно куда-то двигаться 1
КДК РФС присудил техническое поражение "Пари НН" в матче РПЛ с "Торпедо" за участие дисквалифицированного футболиста 6
Тренер "Урала" Гончаренко дисквалифицирован на 3 матча РПЛ за нецензурную брань в адрес судьи 2
Агент Лички: Марцел не мог подвести "Оренбург", "Краснодар" выбрал Ивича. Кто выиграл, а кто проиграл – покажет время
Президент "Урала" Иванов - о расширении РПЛ: 16 клубов это катастрофически мало. Я бы поддержал идею с 18 командами 1
Футбольный менеджер Галунов – о России в АФК: со спортивной точки зрения, Азия – шаг назад. Но это лучше, чем ничего эксклюзив
Хайкин – о возвращении в "Буде-Глимт": я не получил шанса в "Бристоль Сити". Мои цели: еврокубки и топ-5 лиг Европы 1
Галактионов стал первым тренером в истории "Локомотива", одержавшим победы в своих стартовых трех матчах РПЛ 1
Официально: Талалаев покинул пост главного тренера "Торпедо" 7
Мостовой: многие люди не понимают: где осень, а где весна. Все ищут проблему в системе игр, но не в этом причина 2
Президент "Урала" Иванов - о системе "весна-осень": не надо изобретать велосипед. Над нами уже весь мир смеется 1