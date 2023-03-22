– Обе стороны были заинтересованы в сотрудничестве. Но в итоге Марцел решил, что он должен весь трехлетний цикл отработать в "Оренбурге". Не мог подвести президента, спортивного директора, своих помощников и игроков. Посчитал, что он должен остаться здесь до конца сезона. Инициатива исходила именно от него. В итоге "Краснодар" сделал выбор в пользу Ивича. Кто выиграл, а кто проиграл в этой ситуации – покажет только время, – приводит слова агента "СЭ".
45-летний чешский специалист Марцел Личка возглавил "Оренбург", выступавший на момент его прихода в Первой лиге, в августе 2020 года. Неделю назад стороны договорились о продлении контракта до конца сезона-2023/24. Текущий сезон стал дебютным для Лички в элитном дивизионе чемпионата России. Его команда выиграла 50% проведенных матчей, добившись десяти побед по итогам двадцати сыгранных туров РПЛ.
Благодаря победе в минувший уик-энд над московским "Спартаком" (2:0) "Оренбург" взобрался на седьмую позицию в турнирной таблице, заработав 31 очко. При этом отставание от четвертого места составляет всего четыре балла. В общей сложности в нынешней кампании южноуральцы выиграли 13 из 26-ти матчей и однажды сыграли вничью.
Агент Лички: Марцел не мог подвести "Оренбург", "Краснодар" выбрал Ивича. Кто выиграл, а кто проиграл – покажет время
Сергей Новиков, агент главного тренера "Оренбурга" Марцела Лички, объяснил, почему чешский специалист зимой не возглавил "Краснодар".
Фото: ФК "Оренбург"