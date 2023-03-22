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Нагорных – о возможном уходе Леонченко из "Локомотива": нет, все на своих местах

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Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных опроверг слухи о том, что генеральный директор "железнодорожников" Владимир Леонченко покинул клуб.
Фото: ФК "Локомотив"
– Леонченко покинул клуб? Нет. Все на своих местах, – цитирует Нагорных "СЭ".

Сегодня в прессу просочилась информация о том, что генеральный директор "Локомотива" Владимир Леонченко сложил с себя полномочия. Такой шаг связан с тем, что его назначили виновным за грубую ошибку, связанную с участием капитана команды Дмитрия Баринова в кубковом матче с "Акроном".

Леонченко занимает пост генерального директора футбольного клуба "Локомотив" с 2020 года. В этом качестве он сменил в стане "железнодорожников" Василия Кикнадзе. С приходом нового главного тренера Михаила Галактионова и новых футболистов, включая нападающего Артема Дзюбу, красно-зеленые выбрались из зоны стыковых матчей и поднялись на одиннадцатую строчку в таблице РПЛ.

По слухам, Леонченко на посту гендиректора клуба могут сменить Андрей Лексаков или Евгений Кречетов, которые трудятся на благо "Локомотива" на других должностях.


Локомотив Нагорных Леонченко
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