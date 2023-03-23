- Конечно, жаль, что играем при пустых трибунах. Фанаты и активные болельщики создают прекрасную атмосферу. Но мы, к сожалению, ничего не можем сделать. Будем ждать, что со временем будет найден какой-то консенсус, - приводит комментарий Семака "Чемпионат".
С 2023 года для того, чтобы посетить "Газпром Арену" болельщикам необходимо оформить специальный документ (карта болельщика). Данный закон распространяется на все стадионы, принимающие поединки РПЛ. Фанатские объединения приняли решение бойкотировать матчи до полной отмены FAN ID. Также после каждого тура было зафиксировано падение посещаемости на российских аренах. Среди футбольной общественности идут активные дискуссии по поводу необходимость данного закона. В частности, игрок "Краснодара" Матвей Сафонов, голландский форвард "Урала" Рай Влут и наставник ЦСКА Владимир Федотов высказались о нецелесообразности введения паспорта болельщика.
"Зенит" под руководством Семака движется к своему 5-му чемпионству, которое позволит получить на свою эмблему 2-ю звезду. Отрыв от "Ростова", являющегося главным преследователем петербуржцев, составляет 7 баллов по итогам 20 туров.
Семак – о Fan ID: жаль, что играем при пустых трибунах. Но мы ничего не можем сделать
Наставник "Зенита" Сергей Семак поделился мыслями по поводу ситуации с посещаемостью после введения карты болельщика.
Фото: " Чемпионат"