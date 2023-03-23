- Я считаю, что нужно сделать простой закон: пойман на договорных матчах или на тотализаторе – дисквалифицирован пожизненно. Пусть думают о последствиях, если захотят сделать что-то подобное. А обычные штрафы – не наказание. Только пожизненная дисквалификация. Пусть идут улицы метут.
Ранее зарубежный источник сообщил, что в 2022 году в России было сыграно 92 подозрительных матча, присвоив нашей стране по этому показателю первое место в Европе и второе в мире после Бразилии. Ранее о проблеме договорных матчей в России высказывался главный тренер российской национальной команды Валерий Карпин, который заявил, что ничего даже не слышал о них в последнее время.
Источник: "Чемпионат"
Канчельскис - о наказании за договорные матчи: только пожизненная дисквалификация. Пусть идут улицы метут
Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о проблеме договорных матчей в стране.
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