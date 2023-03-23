По сведениям СМИ, руководство "Пари НН" пока не приняло окончательного решения по поводу 35-летнего российского специалиста Артема Горлова, возглавляющего нижегородский клуб. В клубе с берегов Волги ждут решение губернатора Нижегородской области Глеба Никитина по этому вопросу.
Артем Горлов был утвержден наставником "Пари НН" только этой зимой. У руля нижегородцев россиянин провел 5, в которых одержал всего 1 победу над "Звездой" из Санкт-Петербурга (2:0). В РПЛ у команды 3 поражения подряд.
Нижегородский коллектив после 20 туров с 19 очками располагается на 13-й строчке. В осенней части сезона Горлов руководил "Енисеем", которого по итогам 20 туров Первой лиге вывел на 4-е место.
Источник: Metaratings.ru
В "Пари НН" ждут решения губернатора Нижегородской области по главному тренеру Горлову
Будущие российского наставника Артема Горлова в "Пари НН" пока под вопросом.
Фото: ФК "Пари НН"