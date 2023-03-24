"Напряжение от турецких болельщиков? Думаю, это нормальная ситуация. Если бы турки приехали к нам, было бы то же самое. Особенно без Fan-ID", - приводит слова Кругового "Чемпионат".
Напомним, вчера, 23 марта, состоялась товарищеская встреча "Зенита" и "Фенербахче". Матч проходил в Стамбуле и закончился ничьей 2:2. В составе "сине-бело-голубых" голами отличились новоиспеченные россияне Малком и Клаудиньо. Эта игра носила благотворительный характер. Все вырученные средства пойдут на помощь людям, пострадавшим от землетрясений в Турции.
Круговой: напряжение от турецких фанатов? Это нормальная ситуация. Если бы не Fan ID, в России было бы так же
Защитник "Зенита" Данил Круговой поделился впечатлениями от атмосферы на турецком стадионе во время контрольной игры против "Фенербахче" (2:2).
Фото: ФК "Зенит"