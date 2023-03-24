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Мор: немотивированный Карпин – ужасный вариант для сборной. Надо его от этого мучения освободить

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Двукратный чемпион России в составе "Спартака" Эдуард Мор раскритиковал главного тренера сборной России Валерия Карпина после ничьей в выездном матче с Ираном (1:1).
Фото: ФК "Спартак"
– Я всегда защищал Карпина и его тренерский штаб, но сейчас этого просто делать нельзя. И после того, как играет наша сборная, и после тех интервью, которые он дает. Карпин просто мучается с этой сборной – и мучает футболистов, болельщиков, всех. И у меня вопрос – а зачем это нужно?

Сейчас для нас сборная – отдушина, и игроки в нее должны вызываться лучшие. Невызов Дзюбы? Не только его, в целом. Из-за того, что сейчас в мире такая обстановка, не должны страдать те игроки, которым за 30. Они не виноваты, должен быть спортивный принцип. Сборную превратили в "тряпку", в нагрузку, так делать нельзя. Немотивированный Карпин – ужасный вариант для сборной, его надо от этого мучения освободить, – подчеркнул Мор в интервью "РБ Спорт".

Напомним, Валерий Карпин возглавляет национальную команду уже более полутора лет – 20 месяцев с июля 2021 года.

Накануне сборная России разошлась миром с национальной командой Ирана со счетом 1:1 в товарищеской встрече в Тегеране. На 28-й минуте гости вышли вперед. Антон Миранчук из "Локомотива" реализовал пенальти, назначенный за фол на полузащитнике "Спартака" Антоне Зиньковском. На старте второго тайма сборной Ирана удалось восстановить равенство, также с 11-метровой отметки.

Заметим, что команда Валерия Карпина не побеждает уже в течение 180 дней - с момента контрольного матча против сборной Кыргызстана (2:1). С тех пор россияне трижды сыграли вничью. Перед мирным исходом с Ираном наша дружина скатала две безголевые ничьи с Таджикистаном и Узбекистаном. 26 марта сборная России в Санкт-Петербурге примет Ирак.


Ростов Сборная России Карпин Сборная Ирана Мор
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