Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2021
Болгария
0 - 1 0 1
ЧерногорияЗавершен
Чехия
3 - 1 3 1
ПольшаЗавершен
Гибралтар
0 - 3 0 3
ГрецияЗавершен
Швеция
0 - 3 0 3
БельгияЗавершен
Франция
4 - 0 4 0
НидерландыЗавершен
Молдова
1 - 1 1 1
Фарерские островаЗавершен
Сербия
2 - 0 2 0
ЛитваЗавершен
Австрия
4 - 1 4 1
АзербайджанЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Узбекистан
1 - 0 1 0
БоливияЗавершен
Реклама лига ставок Сделать ставку

Комличенко: сборной России нужно больше тренировок, чтобы выходить из обороны так, как мы хотим

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Форвард Николай Комличенко поделился мыслями по поводу игры сборной России против Ирана (1:1).
Фото: Известия
- Совсем другой уровень. Намного выше. По всем параметрам. Сейчас соперник у нас был гораздо сильнее. Как оцениваю игру свою личную и игру команды в этом матче? Можно было лучше показать себя. Намного лучше. Несыгранность? Я думаю, да. Больше тренировок нужно для того, чтобы выходить из обороны так, как мы хотим, - приводят мнение Комличенко "Известия".

Россия и Иран не смогли выявить победителя в спарринге, который проходил в Тегеране. Сборные обменялись точными попаданиями с пенальти. Для дружины Карпина эта уже третья ничья подряд. Ранее национальная команда не смогла обыграть Узбекистан и Таджикистан. Оба поединка закончились со счетом 0:0. 27-летний центрфорвард "Ростова" Николай Комличенко вышел в основе России и провел на футбольном поле 78 игровых минут. Какими-либо результативными действиями Николай отметиться не сумел. Всего на счету ростовчанина 6 встреч за сборную России, в которых он забил 1 гол в ворота Сан-Марино (5:0) и 1 раз ассистировал свои партнерам (голевой пас на Уткина в матче Кыргызстаном (2:1)).

Свой голевой счет россиянин сможет пополнить в Санкт-Петербурге, где следующим соперником российской сборной станет Ирак. Отметим, что Николай работает вместе с Карпиным в "Ростове". За донской коллектив форвард в этом сезоне сумел забить 10 голов и оформить 13 ассистентских действия в 25 встречах.


Комличенко Ростов Сборная России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
24-летний Мбаппе забил 38-й гол за Францию и вышел на 5-е место, до рекордсмена Жиру – 15 мячей
Гол Гризманна и дубль Мбаппе помогли сборной Франции крупно обыграть Нидерланды, Греция разгромила Гибралтар
Голы Тадича и Влаховича принесли Сербии победу над Литвой, Австрия разгромила Азербайджан
Гол экс-игрока "Локомотива" Кухты с передачи Крала помог Чехии обыграть Польшу в матче квалификации Евро-2024
Хет-трик Лукаку принес сборной Бельгии победу над Швецией в первом матче под руководством Тедеско
Комличенко: сборной России нужно больше тренировок, чтобы выходить из обороны так, как мы хотим 3
24 марта
Тукманов – о матче с Ираком: если у нас будет более-менее атакующий состав, наверное, сумеем выиграть 1 эксклюзив
Форвард "Оренбурга" Воробьев: рады, что Личка остался. Он - очень качественный тренер
АПЛ подозревает "Эвертон" в финансовых нарушениях
"Спартак" продает билеты на матч с "Ахматом" за 100 рублей в честь 100 голов Промеса 3
Зидан – приоритетная цель "Реала" на замену Анчелотти. Француз может возглавить клуб в третий раз
На матч "Крыльев Советов" со сборной Медиалиги пришло 3352 зрителя. Это больше, чем было на игре РПЛ с "Ахматом"
Осинькин: Тигиев сам виноват в чем-то, что не реализовался. У него был хороший потенциал 1
Смолов - о словах Кокорина про тюрьму: чтобы там оказаться, нужно нарушить закон, у меня это чуть-чуть не вяжется 6
Черногория в гостях обыграла Болгарию в матче квалификации Евро-2024