- Совсем другой уровень. Намного выше. По всем параметрам. Сейчас соперник у нас был гораздо сильнее. Как оцениваю игру свою личную и игру команды в этом матче? Можно было лучше показать себя. Намного лучше. Несыгранность? Я думаю, да. Больше тренировок нужно для того, чтобы выходить из обороны так, как мы хотим, - приводят мнение Комличенко "Известия".
Россия и Иран не смогли выявить победителя в спарринге, который проходил в Тегеране. Сборные обменялись точными попаданиями с пенальти. Для дружины Карпина эта уже третья ничья подряд. Ранее национальная команда не смогла обыграть Узбекистан и Таджикистан. Оба поединка закончились со счетом 0:0. 27-летний центрфорвард "Ростова" Николай Комличенко вышел в основе России и провел на футбольном поле 78 игровых минут. Какими-либо результативными действиями Николай отметиться не сумел. Всего на счету ростовчанина 6 встреч за сборную России, в которых он забил 1 гол в ворота Сан-Марино (5:0) и 1 раз ассистировал свои партнерам (голевой пас на Уткина в матче Кыргызстаном (2:1)).
Свой голевой счет россиянин сможет пополнить в Санкт-Петербурге, где следующим соперником российской сборной станет Ирак. Отметим, что Николай работает вместе с Карпиным в "Ростове". За донской коллектив форвард в этом сезоне сумел забить 10 голов и оформить 13 ассистентских действия в 25 встречах.
Комличенко: сборной России нужно больше тренировок, чтобы выходить из обороны так, как мы хотим
Форвард Николай Комличенко поделился мыслями по поводу игры сборной России против Ирана (1:1).
Фото: Известия