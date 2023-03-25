- Ждем как можно больше болельщиков на игре. Очень хотим с ними встретиться, потому что давно не виделись. Сборная с болельщиками, поэтому ждем матч с Ираком. Разберем этого соперника и подготовимся к нему так, чтобы порадовать зрителей игрой и результатом. Надеемся, что на стадион придет максимально возможное число болельщиков.
Сборная России не проводила домашних матчей с 11 ноября 2021 года, когда принимала на своем поле Кипр в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре. Тогда россияне добились разгромной победы 6:0 на стадионе "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге. Примечательно, что следующий после встречи с Кипром домашний матч также пройдет в городе с берегов Невы. Завтра, 26 марта, сборная России примет Ирак. До этого матча россияне сыграли на выезде с Киргизией, Таджикистаном, Узбекистаном и Ираном. В этих матчах подопечные Валерия Карпина одержали лишь одну победу при трех ничьих.
Источник: "Известия"
Глебов - о матче с Ираком: надеемся, что на стадион придет максимально возможное число болельщиков
Полузащитник сборной России Данил Глебов выразил надежду на поддержку болельщиков на домашнем матче с Ираком.
"РИА Новости"