"Ничего не знаю о назначении Пепа Клотета главным тренером "Торпедо". Ничего комментировать не буду", - цитирует Ходоровского "Чемпионат".
Ранее СМИ сообщили, что новым главным тренером "автозаводцев" может стать экс-наставник итальянской "Брешии" Пеп Клотет.
Напомним, Андрей Талалаев был уволен с поста главного тренера "черно-белых" 22 марта.
На данный момент "Торпедо" находится в зоне прямого вылета, на последней, 16-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. В их активе всего 10 набранных баллов в 20 сыгранных матчах. От зоны стыковых матчей "Торпедо" отделяет 7 очков.
Член совета директоров "Торпедо": ничего не знаю о назначении Клотета главным тренером
Член совета директоров столичного "Торпедо" Анатолий Ходоровский прокомментировал информацию о возможном назначении главным тренером команды Пепа Клотета.
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