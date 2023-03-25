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Галактионов: Дзюба хочет забивать, хочет добиваться результата. Наши амбиции с ним сейчас совпадают

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Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов пояснил свои слова про реваншизм нападающего Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Ростов"
– Что я имел в виду под словами о том, что Дзюба – реваншист? Он хочет забивать, хочет добиваться результата, хочет выходить дальше в гонку бомбардиров. Он хочет играть, доказывать и быть на виду. Наши амбиции с ним сейчас совпадают, – цитирует Галактионова Sport24.

"Локомотив" с приходом Михаила Галактионова и Артема Дзюбы одержал три победы подряд после рестарта чемпионата России. Этот результат позволил "железнодорожникам" стремительно покинуть зону стыковых матчей и подняться на 11-е место в таблице РПЛ, набрав 22 очка.

На счету 34-летнего форварда четыре гола в трех недавних играх. Он оформил хет-трик в ворота "Ростова" и забил победный мяч в домашней встрече с "Краснодаром" (3:2).


Локомотив Галактионов Дзюба
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