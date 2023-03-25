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Федотов – о поражении от 2DROTS: ничего непозволительного в игре не было

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Наставник ЦСКА Владимир Федотов высказался по поводу поражения в товарищеском матче с 2DROTS (1:2).
Фото: ПФК ЦСКА
- Это была подготовка к игре. Такое количество болельщиков! Думаю, что такая же атмосфера будет в Воронеже. Очень много похожего. Ничего непозволительного в игре сегодня не было. Мы вчера провели большую работу, - приводит комментарий Федотова "СЭ".

ЦСКА в трех матча весенней части сезона одержал 2 победы над "Крыльями Советов" (4:1) и действующим чемпионом "Зенитом" (1:0) и 1 раз проиграл "Сочи" (0:2). По итогам 20 туров армейский коллектив имеет в своем активе 35 очков, располагаясь на 4-й строчке. Отставание от "Спартака", идущего на 3-м месте, составляет 5 баллов. Сегодня москвичи провели спарринг с медиакомандой 2DROTS. Встреча закончилась победой любителей. Единственный гол дружины Федотова на счету форварда Федора Чалова, который забил уже при счете 0:2 в пользу 2DROTS. В 21 туре армейцы встретятся с "Факелом".


Федотов ЦСКА 2DROTS
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