- Предложения были - из Англии, из Италии. Но в тот момент я сообщил об всём этом президенту. Мы сели и обсудили. Я остался в ЦСКА, но не сожалею. Я был счастлив, продолжая играть в ЦСКА, - передает слова Карвальо "РБ Спорт".
40-летний экс-атакующий полузащитник из Бразилии Даниэл Карвальо выступал за московский ЦСКА в период с января 2004 года по январь 2010 года за вычетом полугода аренды в бразильский "Интернасьонал" в 2008 году. В составе "армейцев" Карвальо дважды становился чемпионом России, 4 раза выиграл национальный Кубок и 3 - Суперкубок страны, в 2005 году стал обладателем Кубка УЕФА, в финале которого отдал 3 результативных паса. В 2010 году футболист ушел на правах аренды в катарский "Аль-Араби", после чего ушел в бразильский "Атлетико Минейро".
Карвальо: были предложения из Англии и Италии, но я был счастлив, продолжая играть в ЦСКА
Экс-полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо рассказал о предложениях из-за рубежа в период выступлений за красно-синих.
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