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Градиленко: неудивительно, что ЦСКА проиграл "2DROTS"

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Экс-защитник ЦСКА Дмитрий Градиленко прокомментировал поражение "армейцев" в товарищеском матче с медиаклубом "2DROTS" (1:2).
Фото: ПФК ЦСКА
- Не скажу, что я был на 200 процентов уверен, что поражение ЦСКА не произойдет. Понимаю, что "2DROTS" - это медийная профессиональная команда, которая может дать бой. ЦСКА, естественно, вряд ли играл бы основным составом, потому что кто-то уехал в сборную, кому-то дали отдохнуть. Поэтому неудивительно, что это произошло. Мы прекрасно знаем, что в Кубке России, например, команды ФНЛ иногда обыгрывают клубы из Премьер-лиги, которые недооценивают их и выставляют полуосновной состав, - передает слова Градиленко "РБ Спорт".

25 марта состоялся товарищеский матч, в котором московский ЦСКА на своем поле сыграл с медиакомандой "2DROTS". Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, единственный гол красно-синих уже при счете 0:2 забил нападающий Федор Чалов. Ранее в 20 туре Российской премьер-лиги ЦСКА благодаря единственному голу Чалова одержал домашнюю победу над "Зенитом" (1:0).

В турнирной таблице РПЛ "армейцы" находятся на пятой строчке в 35 набранными очками, отставание от лидирующего "Зенита" составляет 13 очков, от замыкающего топ-3 "Спартака" - 5 очков.


ЦСКА 2DROTS Градиленко
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